Corona Virus – Leute, raucht um euer Leben !

Wer rettet uns vor WHO-korrupten Wissenschaftlern?

WHO – Öffentliche Mitteilung

Nachdem die unten aufgeführten vier höchst aktuellen Studien aus China keinen Zweifel mehr offen lassen, daß Raucher signifikant weniger als Nichtraucher mit den Corona-Virus angesteckt werden, beschloß die NGO-Sekte der UNO, keine weiteren Studien und Untersuchungen in dieser Richtung, weder zu unternehmen, noch zu erwähnen, noch weiterzuführen.

WHO – Öffentliches Statement

Nachdem vier chinesische Studien zum Resultat gekommen sind, daß Raucher signifikant weniger einer Infektion des Corona-Virus ausgesetzt sind, werden sämtliche wissenschaftlichen Aufforderungen, dieses Phänomen weiter zu erforschen, nicht weiter erwähnt.

Offizielle medizinische Fachleute sind von der W.H.O. angewiesen, diese Daten schlicht zu ignorieren. Statt einfach die Anzahl infizierter Menschen unter Rauchern und Nichtrauchern zu zählen (was nicht sehr schwierig ist), wird uneingeschränkt mit der bisherigen Propaganda fortgefahren, als gäbe es diese Studien gar nicht.

Sollte Rauchen tatsächlich Viren-Infektionen verhindern, die WHO und andere medizinische Fachleute aber weiterhin diese Informationen absichtlich totschweigen, einzig weil sie den Ideologien ihrer Anti-Tabak Verbohrtheit widersprechen, dann ist dies ein höchst krimineller Akt gegen das Gebot, Menschenleben als oberstes Gut zu betrachten und schützen.

Weitere Forschungen zu unterbinden und die bisher gewonnenen Daten zu verstecken, ist kriminell, egal ob nun das Rauchen gegen das Virus tatsächlich wirkt oder nicht. In beiden Fällen werden Menschen mittels gezielter Informationsunterdrückung desinformiert, was sie zu falschen Entscheidungen führt.

Das Verhalten der WHO, der medizinischen Gesundheitsämter und andrer Influencer im Dienste einer krankhaften Ideologie demonstriert hiermit deutlich deren menschenverachtende Einstellung, indem sie die Anti-Tabak Ideologie über das Wohl der Menschen stellen, ja, diese gar einem vermeintlich höheren Ziel opfern. Es bestätigt aber auch, daß hier höchst gefährliche Sektierer am Werk sind, deren misanthropisches Spiel umgehend gestoppt werden muß.

Unser Rat: Meidet den Mainst(r)eam oder die manipulierenden Regierungs-Depechen in der Tagespresse und sucht euch das über Zensur vorenthaltene Wissen anderswo. Eine gute Hilfe ist auch die Umgehung der Ländersperre. Der Mainstream liegt eh schon darbend darnieder. Wäre dem nicht so, müßten sie sich nicht den politischen Spin-Doctors anbiedern, sondern könnten ihrer angestammten Aufgabe als „Vierte Gewalt" noch immer nachkommen.

Neuste Studien aus China

STUDIE 1

In einer Studie von 140 bestätigten Patienten im Wuhan Distrikt, China, wo das Virus ausgebrochen sein soll, waren zwei Raucher und sieben Ex-Raucher registriert – Der Rest der 131 Patienten waren Nie-Raucher, was 94% der Patienten entspricht. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/all.14238

STUDIE 2

Eine zweite Studie mit 1099 CoVID19 Patienten aus 552 verschiedenen Spitälern in China bestätigt, dass 85% der vom Virus befallenen Nie-Raucher waren, während gerade mal 12% Raucher und 2% Ex-Raucher das Virus erwischten. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2002032

STUDIE 3

In einer weiteren, kleinen, aber dennoch höchst aktuellen Studie von 41 bestätigten Patienten fand man 38 (93%) Nichtraucher und nur 3 Raucher-Patienten (7%). Keiner dieser drei Fälle war besorgniserregend. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext

STUDIE 4

Ausgangslage: 52 Schwer betroffene COVID-19 Patienten meldeten sich bereits im Januar 2020 im Wuhan Jin Yin-tan Spital an. Davon staben 32 Personen, 20 Patienten überlebten. Die Kohorte bestand aus genau 50 (96%) Nichtraucher und 2 Rauchern (4%). . Beide gehörten zu den Überlebenden. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext

ENGLISH (original text)

WHO – Public Statement

After four Chinese studies showing that smokers become infected with coronavirus significantly less than non-smokers, all references to further research in this direction were no longer mentioned.

Official medical authorities completely ignore this data. Instead of simply counting the number of people infected among smokers and non-smokers (which is not very difficult to do), they continue to feed people with outright propaganda.

If smoking really helps to prevent infection, but the WHO and medical authorities hide this information on purpose, because it contradicts their anti-tobacco ideology, then this is a crime against people’s lives. Intentional wrecking.

Stopping such research or hiding such data is a crime, whether smoking helps or not. In both cases, the lack of information disinforms people and leads them to the wrong decisions.

This behaviour of the WHO and the medical authorities perfectly demonstrates that their anti-tobacco ideology is much more important for them than people’s lives.

Latest studies from China

In one study of 140 confirmed patients in Wuhan District, there were two smokers and seven ex-smokers – the remaining 131 patients were never smokers, corresponding to 94% of patients …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/all.14238 In the second study of 1099, covid-19 patients from 552 hospitals in China confirmed that 85% of patients were never smokers, while only 12% were smokers and 2% were ex-smokers.

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2002032 In a third small study of 41 confirmed patients, 38 were found to be non-smokers (93%), while only 3 patients were smokers (7%). None of the 3 smoking cases were serious.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext Setting: 52 severe hit covid-19 patients enrolled in the Wuhan Jin Yin-tan hospital in January.

32 of these patients died, leaving only 20 survivors. The group consisted of 50 non-smokers (96%) and 2 smokers (4%), who were both among the survivors.

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext

Meta-Studie (13 Studien) aus C hina…

… bestätigen übereinstimmend mit der CDC und der CDC China, dass Raucher vor Sars-CoV-2 weitaus besser geschützt sind als Nichtraucher.

English: Article by Carl V Phillips

and his Peer Review in Queios

The Study in Question

Smoke fags, save life – by Christopher Snowden

Nicotine makes the brain faster and more precise:

http://www.dengulenegl.dk/English/Nicotine.html

Das Schauspiel ist echt und deshalb besonders gefährlich – aber geplant

Wer verstehen will, daß das Corona-Virus sowohl aus einer sozialen, als auch wirtschaftlichen Komponente besteht, wird einiges in in dieser Konstellation in einem ganz andren Licht sehen; und hoffentlich auch begreifen.

Es wird hernach durch die heutigen, völlig unbedachten und übertriebenen und/oder falsch angewandten Gegenmaßnahmen möglich sein, die Bevölkerung, dank der schulisch erstaunlich hysterisch herangezüchteten Kinder der jüngeren Generation, die der beinahe ununterbrochenen Medien- und TV-Berieselung politisch geschürter Angst, in Kombination mit der fortschreitenden Sprach-Babylonisierung einer für viele unverständliche Sprache des neudeutschen Worts «political correctness», bald nicht mehr in der Lage sein zu dechiffrierbaren, was unsere politischen Clowns der uns unbekannt dahinter stehenden Führer (en.Def. Deep State) überhaupt mitteilen wollen. Ein Wort hat eine genaue Definition, oder besser ausgedrückt, hatte mal eine genaue Definition. Heute sind einst positiv konnotierte Wörter negativ, und umgekehrt. Das ist der effektivste Weg, ein Volk zu spalten, zu entfremden und ein Sprachwirrwarr solcher Art zu veranstalten, daß selbst Gerichte nicht mehr zu unterscheiden wissen, was Rufschädigung und was Verleumdung ist. – Und das ist auch genau so gewollt.

Die Wirtschaft, und insbesondere die weltweiten Finanzplätze, die seit der 2008er Finanzkrise ihre Schäfchen (ausstehende Guthaben) in den letzten zehn Jahren, dank maßloser, weltweiter Liquiditätsflutung (Helikoptergeld) mit Unterstützung aller involvierten Politiker und Zentralbanken (SNB nicht exkludiert) ins Trockene bringen konnten (Eurokrise, Zypern, Griechenland, Schuldentilgung an Banken), und nicht etwa durch Unterstützung der ebenso gebeutelten Privathaushalte über geschädigte Sparkassen, verursacht durch höchst toxische Papiere der US-Banken, die aufgrund ihrer Hegemonialmacht nie irgendwelche Haftpflichtleistungen zahlen werden – wie die Schweiz in den letzten 35 Jahren an die USA) – haben den Finanz-Kollaps nur um zehn Jahre verzögert. Das heißt, die Kompetenz der kommenden politischen Finanz-Handlungen und -Vorschriften zu Lasten der Privathaushalte, die diese nun exponentiell beschleunigt weiter belasten wird (anthropogene CO2-Besteuerung, steigende Strafsteuer auf Tabak– und Alkohol, hirnrissige, bussenbewehrte Verhaltensgesetze), wurde durch das Quantative Easing dadurch nur auf eine höhere Hierarchie-Ebene geschoben. Diese Hierarchiestufe von einflußreichen, abgeschotteten, im Hintergrund agierenden Geldmagnaten werden nun das Szepter übernehmen, also eine von Volk völlig unbekannte kleine Gruppe, hauptsächlich in der Managerkratie großer Konzerne, Banken und Versicherungen angesiedelte Personen, die, vom Volk zu beeinflussen jetzt (ohne Revolution!) kaum mehr möglich ist. – Der Meier und Müller, der Michel und Detlef von der Straße haben zu lange geschlafen und seit Jahrzehnten warnende Personen von Fach als «Verschwörungstheoretiker» und noch Dämlicheres verunglimpft. Hoch dekorierte Fachleute wurden erpreßt, den Job und den ihrer Mitarbeiter zu verlieren im «Diskurs» und die Gefährlichkeit des Passivtabakrauches. Und keiner empört sich, da bereits indoktriniert zu einem Demokratieverständnis, das längst in Richtung Faschismus hinausläuft. – Das grosse Staunen jener Naiven wird noch kommen. Wir können nur hoffen, es nicht mehr erleben zu müssen – und die Chancen stehen für einen Pensionierten so 60 zu 40, während die Jungen diesem nicht ausweichen können.

Persönliche Anmerkung: Ich bin überzeugter Reinkarnist, d.h. ich werde wohl einiges, alleine aufgrund meines Glaubens, zu befürchten haben.

Dabei kommt uns gerade Roger Schawinski’s höchst penibler Auftritt in der «Arena» in den Sinn. Daniele Ganser, ein ausgezeichneter Historiker und Friendensforscher (Video), wurde vom Dark State zum Abschuß als Verschwörungstheoretiker freigeben – doch der Schuß ging für einmal, dank der unausgegorenen Planung der vorgesehenen Inszenierung für das Fußvolk, nach hinten los. Die Schweizer Spin-Doctors haben es noch nicht so ganz kapiert, wie das richtig funktioniert. (Analogie: Kerner und Eva Herman WDR, 10 Jahre danach (Video)

END update 2020-04-15 – 00:40

