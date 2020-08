Corona-Virus – Facts and Fakes

Fakten gegen politisch geschürte, pharma-induzierte Hysterie

«Mein Name ist Sebastian – Ich studiere Psychologie in Ulm und ich werde in diesem Video das Thema «Corona» komplett in seine Einzelteile zerlegen. Und ich fordere dich hiermit heraus zu einer Wette. Ich wette mit dir, dass du es nicht schaffen wirst, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, ohne am Ende der Meinung zu sein, dass all die Maßnahmen, der Lock-Down und die Kontaktsperren zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt waren.»

Wir sind gegen Zensur!

Wir veröffentlichen das offenbar derart gefährliche Video auf unserem Blog, weil es in sämtlichen Social Medias wie Youtube mit Grundangabe: «Verstößt gegen die Regeln von Youtube» bei jedem Versuch hartnäckig vom Netz genommen wird. Auf Youtube gibt es keinen einzigen der kaum noch zu zählenden Paragraphen, unter das dieses Video als gerechtfertigte Zensur durchgehen könnte. Ja! wir haben sie alle durchgelesen.

Dasselbe auf Facebook: Nach 24 Stunden problemlosem Funktionieren unter dem von uns, beim dritten Mal absichtlich irreführenden Titel: «Wie man die 2. Passivrauchwelle stoppt» eingestellt, konnte man, mit halb weinendem, halb lachenden Auges die Nachricht lesen: «Leider kann dieses Video nicht richtig abgespielt werden».

Selten wurde ein Video wie das obige derart heftig und mit einer bisher kaum zu überbietenden Persistenz von den Zensuristen durch alle Kanäle gejagt, was unseren bisherigen, langjährigen Erfahrungen zufolge stets ein Indikator dafür ist, dass wieder einmal, wie schon zuvor mit der Schweinegrippe oder dem Passivtabakrauch, diesmal mit dem Corona-Virus, welches, laut WHO, vier bis fünf Prozent Tote fordert, schon während oder nach dem #COVID19-Theater uns noch eine Riesen-Schweinerei bevorsteht.

Bisher sind es, je nach großmehrheitlicher Quellen 0.1-0.2 Prozent der effektiv am (und nicht mit) Virus Verstorbenen – Sars-CoV-2 also dieselbe Sterblichkeitsrate aufweist, wie die normalen saisonalen Grippe-Epidemien jedes Winters der letzten 5 Jahre. Mehr noch, das Median-Alter aller Toten beträgt 84 Jahre, das der Schweizer Gesamtbevölkerung 83 Jahre. Von Übersterblichkeit also keine Spur, welches diesen Zirkus rechtfertigen könnte.

Niemals in den letzten 100 Jahren wäre es jemanden in den Sinn gekommen, weder 1957, noch während der Hongkong-Grippe 1969 (Mondlandung – und – der Autor hat beide Grippen aktiv miterlebt), einen für die Wirtschaft derart ruinösen Shut-Down und ein derart gesellschaftliches Affentheater zu veranstalten, das die Schweiz veranlasst, enorm steigende Arbeitslosenzahlen und Kosten in der Höhe von 130 Mrd. Franken dafür zu opfern, was einem Fünftel des Schweizer BIP entspricht. Die Banken hingegen machen auf überoptimistisch und kündigen bereits im nächsten Jahr steigende Inflationsraten an.

Wissenschaft & Studien – Leute, raucht um euer Leben (ENG/DEU)

Da seit heute Mittag das Video auf Facebook plötzlich wieder zu betrachten ist, scheint somit unsere Aufgabe erfüllt, sich der Zensur entgegenzustellen und wir schließen diesen Artikel.

Nachfolgend, um einer einigermaßen ausgeglichenen Berichterstattung gerecht zu werden, sei hiermit noch ein Video als Versuch der ARD, die große Masse doch noch weg vom Verstand und mittels Diffamierungen ernsthafter Fachleute, die es laut Aussagen der ARD sogar zu Tausenden gäbe, und denen nun die grundlegende demokratische Freiheit der freien Meinungsäußerung nicht mehr zustünde, weil ihre Meinungen nicht kongruent zur politischen Korrektheit sind, in die Paranoia zu treiben. Dies mit den üblichen Plattitüden, die wir seit dem unhaltbaren W.H.O.-Glaubensbekenntnis zum tödlichen (irrelevanten RR 1.6) Passivtabakrauch als Konstrukt für eine verfassungswidrige Installation eines Rauchverbots in der Gastronomie und an allen andren dafür geopferten Arbeitsplätzen seit Jahrzehnten um die Ohren gehauen bekommen. Ohne diesen Hoax wäre ein solches Gesetz nämlich kläglich gescheitert, also griff man schamlos in diese Trickkiste und belügt sein Volk, komme was wolle, ohne dass eine egal wie gefärbte Schamröte in den politischen Gesichtern zu erkennen wäre. Heute ist es nichts weiteres als ein Geruchspräferenzengesetz – und die Kühe furzen, trotz klimaschädlichem Methan-Ausstoß, fröhlich weiter – Neues Tierschutzgesetz. Nur der Mensch darf das nicht mehr mit Tabak tun.

Corona: Kampf gegen Verschwörungstheorien

Die Parallelen zur Passivtabakrauch-Hysterie ähneln sich frappant!

Fragen:

Haben Sie aus diesem ARD-Video irgend einen Mehrwert erhalten?

Wissen Sie jetzt, worum es geht?

Haben Sie glaubwürdige Zahlen und Fakten erhalten?

Haben Sie etwas über Statistik gelernt und wie man damit bescheißen kann?

Haben Sie einen praktikablen Wert bezüglich des Corona-Virus aus dem abschweifenden Beitrag über die G5 Masten, die in England angeblich(!) wegen Corona abgefackelt wurden, während in der BRD in der Zeit des Shut-Downs angeblich(!) die ungestörte Zeit dafür genutzt wurde, um 80.000 Stück in Grund und Boden zu implantieren, erhalten?

Sind Sie jetzt über Sars-CoV-2 besser informiert als zuvor, oder denken Sie vielleicht, dass hier nur wildes, zusammenhangloses Bashing betrieben wird ggü jenen, die den Regierungs- und Elite-Interessen missfallen, weil Sie nach der Wahrheit suchen?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.

Close up of of the cabal pedo police brutality in Melbourne Australia -> for not wearing a mask

Angst macht krank, und wer den Mainstream-Medien weiterhin seinen Glauben schenkt, wird garantiert krank, wenn nicht gar von Polizisten umgebracht. Denn die Absicht der Interessenten und Inserenten ist, dass jeder von der Wiege bis zur Bahre immer ein bisschen krank ist, ohne vor Erreichen des 150ten Altersjahres wegzusterben, wie der nachfolgende Chart auf eindrückliche Weise demonstriert: Angst-Barometer Aktivrauchen vs Terrorismus im Jahre 2010

Es soll sich aber dennoch jeder seine eigenen Gedanken und Recherchen dazu machen. Der Kopf ist nicht nur zum Föhnen da.

Sucharit Bhakdi – Werdegang:

Bhakdi ist Sohn thailändischer Eltern im diplomatischen Dienst.[2] Seine Mutter, die an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore studiert hatte, begeisterte ihn früh für Medizin.[3]

Er studierte von 1963 bis 1970 Humanmedizin an der Universität Bonn, davon 1966 bis 1970 als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Eine Zeitlang arbeitete Bhakdi als Privatassistent des Internisten Walter Siegenthaler.[3] Im Februar 1971 wurde er zum Dr. med. promoviert. Von 1972 bis 1974 verfügte er über ein Stipendium der Max-Planck-Gesellschaft, am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg. Von 1974 bis 1976 erhielt er ein Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg.

Nach einem einjährigen Aufenthalt an der Universität Kopenhagen arbeitete er von 1977 bis 1990 am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im Juli 1979 habilitierte er sich. Er wurde 1982 zum C2-Professor und 1987 zum C3-Professor für Medizinische Mikrobiologie ernannt, bevor er 1990 an die Universität Mainz berufen wurde. Ab 1991 leitete er dort als C4-Professor das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Zum 1. April 2012 wurde Bhakdi in den Ruhestand versetzt,[4], aktuell forscht er als Gastprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.[5] – ex Wikipedia