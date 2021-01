Tödliche Maskenpflicht – Die Doppelmoral der Politiker

Sucharit Bhakdi*** – persona non grata?

Eine Republik mit demokratischen Grundsätzen verlangt zwingend das Recht auf öffentliche Rede und Gegenrede, die sogenannte Meinungsäußerungsfreiheit, ein demokratisches Grundrecht, das überhaupt erst eine Möglichkeit zur Meinungsbildung ermöglichst – sonst wird sie einer Bananenrepublik gleich wie die dogmatisch verseuchten Länder, deren Gesetzesbücher 1’500 und mehr Jahre alt sind – ohne Aussicht auf ein Entkommen aus deren Rigidität.

Nachfolgend ein Gespräch mit Sucharit Bhakdi*, der nicht nur die Gesundheit durch die Maskenpflicht beeinträchtigt sieht, sondern auch die demokratischen Grundrechte der Bürger. Man hätte und sollte noch immer besser auf ihn hören, statt ihn zu verdammen!

Talk Spezial mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Corona-Wahn ohne Ende? | Langfassung vom 29.4.2020

KEINE Maskenpflicht im Bundestag

in den Abgeordnetenbänken und am Rednerpult

Präsident Wolfgang Schäuble, der keine Gelegenheit auslässt, sich unbeliebt zu machen, ermahnt als Vorsitzender des Deutschen Bundestags scharf Beatrix von Storch, eine Maske zu tragen, obwohl er selbst keine trägt. Von ihr darauf angesprochen, meint Schäuble:

«Frau Kollegin von Storch! Hiermit rufe ich Sie zur Ordnung, weil man bekanntermaßen den Präsidenten nicht kritisieren soll.»

MASKENPLFICHT IM BUNDESTAG: Beatrix von Storch bekommt Ordnungsruf von Bundestagspräsident Schäuble

Aber auch in der Schweiz ist das Markenzeichen der Politiker die Doppelmoral. Während sich das Volk über idiotische Gesetze wie Maskenpflicht masslos aufregt, fühlen sich die Gesetzesmacher selbst nicht an ihre eigenen Gesetze gebunden.

Weltwoche Daily – 04.12.2020



Ein weiterer Hinweis Tausender Ärzte, dass Corona «nur eine mittlere Grippe» ist, wie uns Sucharit Bhakdi schon vor einem halben Jahr aufklärte. Dass das Maskentragen schädlich und wenig bis gar nichts zur Eindämmung der Corona-Epidemie beiträgt, wissen inzwischen alle daran Erkrankten im Besonderen, genauso wie alle nicht erkrankten Zwangsmaskenträger.

Der noch kommende große Coup wird vermutlich erst nächsten Jahres demaskiert, denn dass dahinter eine unfreiheitliche Agenda steckt, dessen sind wir uns sicher.

***Zur Person Sucharit Bhakdi

Bhakdi ist Sohn thailändischer Eltern im diplomatischen Dienst.[2] Seine Mutter, die an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore studiert hatte, begeisterte ihn früh für Medizin.[3]

Er studierte von 1963 bis 1970 Humanmedizin an der Universität Bonn, davon 1966 bis 1970 als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Eine Zeitlang arbeitete Bhakdi als Privatassistent des Internisten Walter Siegenthaler.[3] Im Februar 1971 wurde er zum Dr. med. promoviert. Von 1972 bis 1974 verfügte er über ein Stipendium der Max-Planck-Gesellschaft, am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg. Von 1974 bis 1976 erhielt er ein Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg.

Nach einem einjährigen Aufenthalt an der Universität Kopenhagen arbeitete er von 1977 bis 1990 am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im Juli 1979 habilitierte er sich. Er wurde 1982 zum C2-Professor und 1987 zum C3-Professor für Medizinische Mikrobiologie ernannt, bevor er 1990 an die Universität Mainz berufen wurde. Ab 1991 leitete er dort als C4-Professor das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Zum 1. April 2012 wurde Bhakdi in den Ruhestand versetzt,[4], aktuell forscht er als Gastprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.[5] – ex Wikipedia

Prosit Neujahr!

Trotz, und erst recht all der hirnlosen Unbill die uns Politiker bescheren, wünschen wir Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr 2021. Halten Sie durch und – ganz besonders auf dem Laufenden. Der Mainstream jedoch ist dazu ungeeignet. Es gibt Zeiten, in denen man diese Tatsache einfach als Gesetz erkennen muss.