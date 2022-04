Schweiz: Vermutlich die wichtigste Petition seit 1878

Mes chers amis

Meine lieben Freunde

Ich bitte euch, diese Petition zu unterzeichnen, was online gemacht werden kann. (Text Reihenfolge: en français / auf deutsch / en italiano). Ich brauchte dazu weniger als 30 Sekunden.

Bitte unterzeichnen Sie – HIER – und bleiben Sie ein Freier Mensch der Schweiz

Für eure Hilfe zum Demokratie-Erhalt der Schweiz danke ich. Niemand kann die Zukunft vorhersehen, und wer vorausschauend der Junta zu Bern die Tendenz der bereits enorm angeeigneten Macht und Kompetenz der letzten 20 Jahre zu Lasten der Kantone, Gemeinden und der Bürger als untertänige Steuerzahler ohne Stimme stoppen will, der unterzeichne bitte diese Petition gegen eine Sanitarismus-Diktatur. Sie ist wichtiger, als manch einer meinen könnte. Ohne Unterlass belogen und betrogen von Regierung und dessen Mainstream-Produkten werden wir ja alle schon lange – und niemanden scheint es zu stören. Das könnte sich böse rächen.

Das Land und unser Körper gehören bis heute noch uns, nicht so wie früher, deren Zustände jetzt wieder angestrebt werden, wenn auch in Dosierungen, die im Chaos gut versteckt, nicht so schnell erkannt werden können wie einst bei den Bourbonen von damals. Diese unheilige Tendenz zur Unterdrückung muss unbedingt gestoppt werden. Angesichts der Digitalisierung und heutigen digitalen Überwachung, des Sanitarismus als weltweit größter und lukrativster Wirtschaftszweig (nein, es ist längst nicht mehr das Erdöl – und Tabak war es auch nie), könnte sich sehr bald ändern, wenn wir weiterhin blauäugig den Funktionären für ihr Tun von uns gewählten Politikern bei Lachs und Cüpli auf die Schulter klopfen. So geschehen zu Bern, nach dem ersten Shut-Down 2020, mit der Folge, dass der Bundesrat nachträglich (Was sind das für Zustände?) vom Parlament für seine eigenmächtigen Gesetzesverstösse freigesprochen wurde, respektive die Erlaubnis für eine kriminelle Handlung erst im Nachhinein als «Anweisung an dem Bundesrat» deklarierte und erteilte. Nun, frei von jeglicher Haftpflicht für den angerichteten Schaden an Volksvermögen und Menschen, der laut Ueli Maurer im Dezember der den finanzielle Schaden über 40 Milliarden Franken verkündete. Es dürften wohl einige mehr sein. Die Verfassung gilt für jedermann, auch für den Bundesrat und das Parlament. Gegen solches Mafia-Gebaren müssen wir uns für die Zukunft dringend wappnen. Keiner weiß, welcher Sting bereits im Köcher ist. Zustände wie in Russland.

Definition MAFIA: Wikipedia: A mafia is a type of organized crime syndicate whose primary activities are protection racketeering, arbitrating disputes between criminals, and brokering and enforcing illegal agreements and transactions source: https://en.wikipedia.org/wiki/Mafia

Mit bestem Dank und herzlichen Grüssen

Die Weiterleitung dieser Weiterleitung dieses eMails ist ausdrücklich erwünscht

Die demokratische Schweizer Regierung ließ diese Petition, ein elementares Grundrecht einer Demokratie, weltweit auf allen großen Social Medias sperren. Somit wird das Volk in seinen Grundrechten weiterhin auf das massivste behindert, – Das sollte uns mehr als nur zu denken geben.